Er ist gelandet! Airbus A380 in Dresden angekommen

Dresden - Ein Airbus A380 der Airline Qantas ist am Vormittag am Flughafen Dresden gelandet. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Landung.

Das Flugzeug soll in den nächsten Wochen bei den Elbe Flugzeugwerken (EFW) einer Wartung unterzogen werden.

Kurz vor 10 Uhr setzte das größte Passagierflugzeug der Welt in Dresden sicher auf.

Die Dresdner Elbe Flugzeugwerke sind eine der ganz wenigen Spezialfirmen, die Wartungsarbeiten für Airbus A380 anbieten können. Die australische Premium-Airline Qantas fliegt derzeit mit zehn A380 und schwört schon seit Jahren auf die Expertise der Dresdner Airbus-Spezialisten.

Bei den EFW soll der Riesenvogel einer sogenannten MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) unterzogen werden. Dabei wird das Flugzeug auf Herz und Nieren überprüft, Verschleißteile werden ausgetauscht. Die Arbeiten am knapp zehn Jahre alten Großraumflugzeug werden die nächsten Wochen in Anspruch nehmen.

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten wird der Mega-Liner dann wieder Passagiere von und nach Australien befördern. Doch der nächste Qantas-A380 hat sich schon in Dresden angekündigt.