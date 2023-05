Lieferando-Fahrer protestieren in Dresden: Hausverbot für Demo-Teilnehmer!

Dresden - Lieferstreik in Dresden ! Am gestrigen Donnerstagabend legten nach einem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zahlreiche Lieferando-Fahrer von 17 bis 21 Uhr die Arbeit nieder und protestierten für höhere Stundenlöhne. Während die NGG von einer "Lahmlegung des Betriebs" spricht, hat es nach Lieferando-Angaben nur geringe Einschränkungen gegeben.

Für vier Stunden streikten am gestrigen Donnerstag zahlreiche Lieferando-Fahrer in Dresden. © NGG Ost

Unter dem Motto "Liefern am Limit" sollen laut NGG knapp 100 Beschäftigte sowie Unterstützer am Protestlauf teilgenommen haben, der in Richtung Frauenkirche und danach weiter zum Goldenen Reiter zog.

"Wir verdienen Mindestlohn und Lieferando versucht, das mit Zahlentricks schönzurechnen. Die Leute sind sauer", so Kurierfahrer und NGG-Mitglied Alexander Kentop, der gemeinsam mit den Demo-Teilnehmern einen garantierten Stundenlohn von 15 Euro fordert.

Auf TAG24-Anfrage erklärte Lieferando-Sprecher Oliver Klug (46) zum Streik: "Die große Mehrheit unserer Fahrer ist mit Lieferando zufrieden und würde ihren Job weiterempfehlen. Mit durchschnittlich mehr als 14 Euro pro Stunde zahlt Lieferando faire Löhne in einer sicheren, unbefristeten Direktanstellung."

Weiterhin dementiert Klug die NGG-Aussage zur Teilnehmerzahl: "Rund 30 Fahrer nahmen am Streik teil - ebenso viele haben während der betroffenen Schicht gearbeitet."

Die Auslieferung sei damit nicht zum Erliegen gekommen. Zumal ein Großteil der Restaurants die Lieferando-Bestellungen ohnehin selbst ausliefern würde.