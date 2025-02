150 Wahlhelfer an Grippe erkrankt

Dresden - Dresdens Wahlleiter Markus Blocher (55) blickte am Sonntagabend auf einen ruhigen Wahlsonntag zurück.

Dresdens Wahlleiter Markus Blocher (55) freute sich über die Unterstützung von 5500 Helfern in 613 Wahlbezirken. Auch die krankheitsbedingten Ausfälle konnten so kompensiert werden. (Archivbild) © Steffen Füssel

Er freute sich über die große Unterstützung aus der Bevölkerung: 7100 Bürger meldeten sich im Vorfeld als Wahlhelfer.

Von ihnen kamen 5500 in 613 Wahlbezirken zum Einsatz.

"Kurzfristig erkrankten 150 Helfer an der Grippe. Deshalb war ich froh über den großen Pool an Freiwilligen", so Blocher.