2. Versuch nach Anzeigetafel-Dilemma: Die Leinwand hängt im Heinz-Steyer-Stadion

Dresden - Nach Monaten des Wartens, Verschiebens und Hoffens sollte die Anzeigetafel am Mittwochvormittag im neuen Heinz-Steyer-Stadion endlich ihren Platz finden. Doch was sich ab 10 Uhr abspielte, war eher eine Mischung aus Windlotterie, Baustellenkrimi und ganz viel Geduldsprobe. Mittlerweile hängt die 84 Quadratmeter große Hightech-Tafel im Stadion – allerdings bisher noch am Kran.