90 Dezibel Schmerzgrenze! Dresden verbietet Lärm-Demos

Dresden - Ein Schalldämpfer für Dresdens Protest-Szene? Mehrfach in der Woche kommt es in der Landeshauptstadt zu Demonstrationen, oftmals auch sehr lautstark. Gab es vereinzelt bereits Auflagen, was den Krach dabei angeht, soll es ab September nun einen generellen Richtwert für die Lautstärke geben.