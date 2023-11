Abschied im Zirkus "Sarrasani": Tigerin Kaya kommt nicht mehr auf die Bühne!

"Die Sarrasani Familie lässt nun knapp eine Woche vor der Premiere sprichwörtlich die Katze aus dem Sack und damit Tiger Lady Kaya in den verdienten Ruhestand", gab der Zirkus am heutigen Mittwoch via Facebook bekannt.

Wenn es am 21. November am Elbepark wieder "Manege frei" heißt, dann wird ein bekanntes Gesicht nicht mehr Teil der Show sein.

Doch wie heißt es im Zirkusgeschäft so schön: "The Show must go on": Für die künftigen Aufführungen im "Sarrasani"-Zirkus liege der Schwerpunkt ohne die tierische Unterstützung von Kaya deshalb auf "Magie, Akrobatik, Clownerie, Tanz und Stunt".