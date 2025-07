Da ist Musik drin: Rekordversuch mit Mammut-Chor und -Orchester im Stadion

"Jeder ist eingeladen, mitzusingen, zu tanzen und Luftgitarre zu spielen": "The Grand Jam" bringt zweimal zehn Titel mit Gänsehautstimmung ins Stadion - von Taylor Swift über Die Toten Hosen bis zu den Beatles. © The Grand Jam / Thomas Holz

Doch sie wollten die Rocker nicht in die Megametropolen Rom oder Mailand, sondern ihre Kleinstadt mit nur 56.000 Einwohnern locken.

Dafür wurden 1000 Lockvögel engagiert - alles Musiker, die als Mega-Band "The Rockin'1000" zusammen Rocktitel aus verschiedenen Jahrzehnten sangen und spielten.

Der Köder verfing bei den Foo Fighters um den Band-Gründer und ehemaligen Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl (56). Sie folgten dem Flehen des XXL-Chors und kamen in die italienische Provinz. "The Rockin'1000" trat weiter vor einem Millionenpublikum auf und füllte ganze Stadien.

"Das können wir auch", dachte sich Patrik Meyer (57). Als Chef des Waldstadions der Eintracht in Frankfurt/Main hatte er immerhin schon mal eine Spielstätte für einen deutschen Chor zu bieten und ging auf die Suche nach Instrumentalisten und Sängern.

2023 trat der Megachor erstmals im Frankfurter Stadion auf. "Inzwischen haben wir 5000 Mitwirkende in unserer Datenbank. In jeder Stadt, in der wir im Stadion spielen, melden sich 1000 weitere." Und wenn mal ein Schlagzeuger ausfallen sollte, könnte Meyer einspringen: "Ich spiele selber Schlagzeug."