Abstrakte Geselligkeit: Frohsinn im Angesicht der Gefahr - Ein Kommentar

Trotz des verheerenden Anschlags in Magdeburg und einer "abstrakten Gefährdung" strömen Besucher auf den Dresdner Striezelmarkt. © Bodo Schackow/dpa

Nicht nur die Polizei scheint sich längst mit der "abstrakten Gefährdung" abgefunden zu haben.

Es war ein Nebensatz in einer Polizei-Mitteilung: "Die Polizeidirektion Dresden geht weiterhin von einer abstrakten Gefährdung der Dresdner Weihnachtsmärkte aus", schrieb sie nach einer bundesweiten Abstimmung am Samstag. "Entwarnung für die Landeshauptstadt", sollte das heißen.

Doch meint: Ein Restrisiko bleibt.



Das Behördendeutsch meint auch eine Binse. Wer vor die Haustür geht, laufe immer Gefahr, von einem Lkw überrollt oder vom Blitz getroffen zu werden. Die "abstrakte Gefährdung" bestehe so freilich auch auf Weihnachtsmärkten.

Von Gefahr oder gar Angst war am Wochenende wenig zu spüren. Einzig stählerne Poller oder sogenannte Indutainer erinnerten an so etwas wie eine Bedrohungslage. Vor Ort: Familien, Freunde, Fröhlichkeit. Aus der abstrakten Gefährdung wurde konkrete Geselligkeit. Frohsinn im Angesicht der Gefahr und trotz des verheerenden Anschlags.