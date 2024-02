AC/DC kündigt neue Tour an - und kommt im Sommer nach Dresden!

Dresden - Bereits länger kursierten Gerüchte, nun steht es fest: AC/DC wird im Sommer erstmals nach acht Jahren auf Tour gehen – auch in Dresden !

Die legendäre Rockband AC/DC ist zurück! (Archivbild) © Andreas Weihs

Es ist die Überraschung des Jahres: Eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte steht nach jahrelanger Pause wieder auf der Bühne. Unter dem Titel "Power Up" kündigen die Rockikonen von AC/DC eine Europatour an, die uns mit ihrer geballten Energie und unverkennbaren Hits erobern soll.

In Dresden genießt die Band seit Jahrzehnten großes Ansehen. Umso glücklicher dürfte es Fans also machen, dass das australische Quintett um Gitarrist Angus Young (68) auch in die sächsische Landeshauptstadt kommt.

Neben Rammstein im Mai und den Böhsen Onkelz im August ist diese Show der dritte große Konzerthammer, den Dresdner und Dresdnerinnen in diesem Jahr live in ihrer Stadt erleben können.

Die Termine für die neue Tour veröffentlichte die Band auf ihrer Webseite. Am 16. Juni werden die vier Musiker in der Rinne im Ostragehege spielen.

Tickets gibt es unter anderem bei Eventim. Es werden maximal sechs Tickets pro Gast verkauft. Wie teuer eine Karte sein wird, bleibt abzuwarten.

Der Vorverkauf startet an diesem Freitag (16. Februar) um 11 Uhr.