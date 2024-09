Frust an der Carolabrücke: Warum schaltet niemand die Ampeln aus?

Dresden - Nach der Brückenkatastrophe schaffte es das Rathaus mit vereinten Kräften quasi über Nacht, die Ruine auf der Neustädter Seite rechtzeitig vorm Hochwasser wegzubaggern. Die nun teils nutzlosen Ampeln rund um die Brücke an die neue Verkehrslage anzupassen, hat die Verwaltung aber auch gut zwei Wochen nach dem Einsturz nicht geschafft. Das sorgt für zusätzlichen Stau und Frust.

Sorgen für zusätzliche Behinderungen: Auch die Ampeln nahe des gesperrten Brückenkopfes auf der Altstädter Seite sollten schnellstmöglich an die neue Verkehrslage angepasst werden. © privat

Die Ampel an der Steinstraße (nahe Hotel am Terrassenufer) schaltet auf Rot, und nahende Autos und Räder, die aufs Terrassenufer (Richtung Sachsenplatz) fahren wollen, halten an.

Schnell bildet sich eine Schlange. Was eigentlich ganz normal ist, sorgt jetzt für Kopfschütteln.

"Die Ampel ist total sinnlos. Sie wird nach der Straßensperrung gar nicht mehr benötigt", ärgert sich "Team Zastrow"-Fraktions-Chef Holger Zastrow (55).

"Der Verkehr könnte hier durchgängig fließen. Jeder, der hier warten muss, wartet ohne Grund und ist genervt."