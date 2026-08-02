Alte Schätze für die BUGA gesucht! Dresdner, könnt Ihr helfen?
39 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Dresden - Alte Schätze für die BUGA gesucht! Wer kennt die Seidnitzer Galopprennbahn und die Leubener Kiesseen noch von früher?
Im Vorfeld der Bundesgartenschau bittet die Stadt um alte Fotos, Film- und Tonaufnahmen, Zeitungsartikel, Dokumente und Anekdoten.
"Die BUGA 2033 blickt nicht nur in die Zukunft, sondern möchte auch die Geschichte dieser besonderen Orte bewahren", sagt BUGA-Chef Marcel Timmroth (38).
Derzeit würden viele Erinnerungen in privaten Fotoalben oder Schubladen schlummern. Wer mitmachen will, findet unter buga2033.de/aktuelles die Einreichungsformulare.
Die Originale bleiben bei den Eigentümern.
Titelfoto: imago stock&people