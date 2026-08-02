Alte Schätze für die BUGA gesucht! Dresdner, könnt Ihr helfen?

Dresden - Alte Schätze für die BUGA gesucht! Wer kennt die Seidnitzer Galopprennbahn und die Leubener Kiesseen noch von früher?

Diese Aufnahme aus dem Jahr 1950 zeigt eine Erntewagenparade auf dem Gelände der Galopprennbahn. © imago stock&people

Im Vorfeld der Bundesgartenschau bittet die Stadt um alte Fotos, Film- und Tonaufnahmen, Zeitungsartikel, Dokumente und Anekdoten.

"Die BUGA 2033 blickt nicht nur in die Zukunft, sondern möchte auch die Geschichte dieser besonderen Orte bewahren", sagt BUGA-Chef Marcel Timmroth (38).