Alte Schätze für die BUGA gesucht! Dresdner, könnt Ihr helfen?

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Alte Schätze für die BUGA in Dresden gesucht! Wer kennt die Seidnitzer Galopprennbahn und die Leubener Kiesseen noch von früher?

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Alte Schätze für die BUGA gesucht! Wer kennt die Seidnitzer Galopprennbahn und die Leubener Kiesseen noch von früher?

Diese Aufnahme aus dem Jahr 1950 zeigt eine Erntewagenparade auf dem Gelände der Galopprennbahn.
Diese Aufnahme aus dem Jahr 1950 zeigt eine Erntewagenparade auf dem Gelände der Galopprennbahn.  © imago stock&people

Im Vorfeld der Bundesgartenschau bittet die Stadt um alte Fotos, Film- und Tonaufnahmen, Zeitungsartikel, Dokumente und Anekdoten.

"Die BUGA 2033 blickt nicht nur in die Zukunft, sondern möchte auch die Geschichte dieser besonderen Orte bewahren", sagt BUGA-Chef Marcel Timmroth (38).

Derzeit würden viele Erinnerungen in privaten Fotoalben oder Schubladen schlummern. Wer mitmachen will, findet unter buga2033.de/aktuelles die Einreichungsformulare.

Die Originale bleiben bei den Eigentümern.

Titelfoto: imago stock&people

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