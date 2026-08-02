Darauf ein Prosit! Waldschlösschen feiert 190 Jahre mit Festbier
Dresden - Ein Prosit auf 190 Jahre Braukultur im Waldschlösschen-Areal. Am 12. August 1836 gründeten 14 (durstige) Dresdner Bürger den "Actienverein der Societätsbrauerei zu Dresden". Das "Brauhaus am Waldschlösschen" feiert das Jubiläum am 15. August (ab 11.30 Uhr) mit Jubiläumsbier und Bratwurst für je 1,90 Euro, Quiz und kostenlosen Brauereiführungen.
In Anspielung auf das Gründungsjahr hat Braumeister Holger Stark (54) 1836 Liter Jubiläumsbier "Anno 1836" gebraut - ein goldgelbes Spezialbier mit knapp fünf Prozent Alkohol.
"Welches Bier als Erstes hier gebraut wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar. Aber die Brauerei entwickelte sich schnell zu einer der größten in Sachsen, die sogar Bier nach Paris, Berlin und Brasilien exportierte."
Um 1900 wurden rund 100.000 Hektoliter Bier gebraut, in den 1920er-Jahren sorgten knapp 600 Mitarbeiter, 150 Brauereipferde und 30 Zugochsen für süffigen Hopfensaft.
Aus der Aktiengesellschaft wurde 1946 ein volkseigener Betrieb, der bis 1990 braute - in Spitzenzeiten waren über 1200 Mitarbeiter in den VEB Dresdner Brauereien beschäftigt, die bis zu 1,39 Millionen Hektoliter Bier brauten.
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Wasser kommt längst nicht mehr aus dem noch erhaltenen Brunnen
Seit 1997 braut Stark ausschließlich für den Gastrobetrieb im Waldschlösschen - 1000 bis 2000 Hektoliter pro Jahr. "Wir haben vier Biere auf der Karte: Zwickel, Dunkel, Original Hell und Hefeweizen.
Hinzu kommt ein Saisonbier - und bei den meisten Gästen ein Rindergulasch mit Knödeln", macht Restaurantleiter Benjamin Hamm (38) den Mund wässrig.
Das Wasser kommt längst nicht mehr aus dem noch erhaltenen, 40 Meter tiefen Brunnen. "Wir brauen mit Trinkwasser aus Coschütz", aber mehr verrät Braumeister Stark nicht. Hopfen und Malz bleiben sein Geheimnis.
In knapp 30 Jahren hat er - unter wechselnden Betreibern - über 30 Biere kreiert. Seit November 2024 bewirtschaftet das Ex-Team der Wenzel Prager Bierstuben (Königstraße) unter dem Schirm der MPV Gastro UG das Brauhaus - mit 350 Innenplätzen, 400 Plätzen im Biergarten und 170 auf der Terrasse.
Titelfoto: Montage: Eric Münch (3)