Darauf ein Prosit! Waldschlösschen feiert 190 Jahre mit Festbier

Dresden - Ein Prosit auf 190 Jahre Braukultur im Waldschlösschen-Areal. Am 12. August 1836 gründeten 14 (durstige) Dresdner Bürger den "Actienverein der Societätsbrauerei zu Dresden ". Das "Brauhaus am Waldschlösschen" feiert das Jubiläum am 15. August (ab 11.30 Uhr) mit Jubiläumsbier und Bratwurst für je 1,90 Euro, Quiz und kostenlosen Brauereiführungen.

Vom Biergarten am "Brauhaus am Waldschlösschen" haben Gäste einen fulminanten Blick auf Dresden. © Eric Münch

In Anspielung auf das Gründungsjahr hat Braumeister Holger Stark (54) 1836 Liter Jubiläumsbier "Anno 1836" gebraut - ein goldgelbes Spezialbier mit knapp fünf Prozent Alkohol.

"Welches Bier als Erstes hier gebraut wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar. Aber die Brauerei entwickelte sich schnell zu einer der größten in Sachsen, die sogar Bier nach Paris, Berlin und Brasilien exportierte."

Um 1900 wurden rund 100.000 Hektoliter Bier gebraut, in den 1920er-Jahren sorgten knapp 600 Mitarbeiter, 150 Brauereipferde und 30 Zugochsen für süffigen Hopfensaft.

Aus der Aktiengesellschaft wurde 1946 ein volkseigener Betrieb, der bis 1990 braute - in Spitzenzeiten waren über 1200 Mitarbeiter in den VEB Dresdner Brauereien beschäftigt, die bis zu 1,39 Millionen Hektoliter Bier brauten.