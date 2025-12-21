Am vierten Advent: Dresdner Verein verschenkt heute Hundefutter

Dresden - Kurz vor Weihnachten setzt der Tierschutzverein PCAS Dresden ein starkes Zeichen der Solidarität.

"Niemand soll aus Geldnot auf sein Tier verzichten müssen", finden die Tierschützer. © dpa | Rainer Jensen

Am heutigen Sonntag lädt der Verein auf dem Wiener Platz zu einer Wohltätigkeitsaktion für in Not geratene Hundebesitzer ein.

Zwischen 10 und 14 Uhr werden Hundefutter und Leckerlis kostenlos an bedürftige Familien mit Fellnase ausgegeben.