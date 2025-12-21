Am vierten Advent: Dresdner Verein verschenkt heute Hundefutter
Dresden - Kurz vor Weihnachten setzt der Tierschutzverein PCAS Dresden ein starkes Zeichen der Solidarität.
Am heutigen Sonntag lädt der Verein auf dem Wiener Platz zu einer Wohltätigkeitsaktion für in Not geratene Hundebesitzer ein.
Zwischen 10 und 14 Uhr werden Hundefutter und Leckerlis kostenlos an bedürftige Familien mit Fellnase ausgegeben.
Die Aktion richtet sich an Menschen, die ihre Hunde lieben, aktuell aber ein paar finanzielle Sorgen haben.
"Niemand soll aus Geldnot auf sein Tier verzichten müssen", lautet die klare Botschaft des Vereins.
Titelfoto: dpa | Rainer Jensen