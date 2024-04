Amt muss Kiffen verbieten: Immer wieder Cannabisgeruch in den Dienststellen

An und im Umweltamt treiben wohl Kiffer ihr Unwesen. (Symbolbild) © imago/Westend61

In einer E-Mail (liegt TAG24 vor) musste sich die Behörde an alle 1400 Mitarbeiter wenden, das Personalreferat prüfe dienstrechtliche Schritte. Der Grund: An den Standorten liegt Gras in der Luft.



"Aufgrund vereinzelter Hinweise aus dem Hause zu Cannabisgeruch vor und in Dienststellen" sah sich die LfULG-Verwaltung gezwungen, nochmals auf "Ziffer 36 der Dienstordnung des Freistaates Sachsens" hinzuweisen.

Die verbietet den Staatsbediensteten Alkohol und Drogen während der Arbeitszeit.

"Die Teillegalisierung hat nichts an diesem Verbot geändert", heißt es in der mit freundlichen Grüßen unterschriebene E-Mail.