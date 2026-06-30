Für Dresdens neue Radroute: Dutzende Parkplätze verschwinden

Dresden - Angespannte Stimmung in Tolkewitz. Für die sogenannte Radroute Ost sollen auf einem Abschnitt der Kipsdorfer Straße Dutzende Parkplätze verschwinden. Die Suche nach einem Stellplatz wird künftig länger dauern, räumt das Rathaus ein. Bei einer Bürgerversammlung regte sich Protest.

Zugunsten der Fahrradstraße entfallen 68 Parkplätze, erklärte Sachbearbeiter Heiko Ziesch (61) bei der Bürgerversammlung. © Steffen Füssel

Die Radroute ist eine Aneinanderreihung von Fahrradstraßen, auf denen Radler Vorrang haben - von der Innenstadt bis Tolkewitz. Noch fehlt der letzte, knapp ein Kilometer lange Abschnitt auf der Kipsdorfer Straße (von der Altenberger Straße bis zum Schulcampus). Hier können aktuell 139 Autos am Straßenrand parken.

Nicht mehr lange! Denn ab August entsteht für knapp eine Million Euro auch hier eine Fahrradstraße.

Um geforderte Abstände einzuhalten, müssen dafür auf einer Straßenseite "68 Parkstände entfallen", erklärte jetzt Sachbearbeiter Heiko Ziesch (61) vor Anwohnern in Tolkewitz. "Es ist schon davon auszugehen, dass die Suche nach einem freien Parkstand dann etwas länger dauert."

Auf den frei werdenden Flächen sollen Markierungen angebracht werden, sogenannte "Dooring-Streifen", die verhindern sollen, dass Radfahrer von Autotüren erfasst werden.

Sachbearbeiterin Jana Schenk (46): "Gerade diese Dooring-Unfälle haben zugenommen, und dem müssen wir uns stellen."