Auch im Osten gab es drollige Werbefiguren: Dresdner sammelt die DDR

Dresden - Er hat schon 752 Stück – aber noch längst nicht alle DDR-Werbefiguren! Minol Pirol, Telelotto-Otto, Messemännchen, Fewa-Waschfrau Johanna & Co. drängeln sich in den Vitrinen des Dresdner Sammlers Torsten Meisel (59). Maskottchen und Werbefiguren aller Größen wecken Erinnerungen an den DDR-Alltag – und oft ein Schmunzeln.