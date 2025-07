Mein Tag als Eismann: Ein Kindheitstraum wird wahr

Sofia macht das in wenigen Sekunden perfekt - bei mir sieht's eher nach "Ups" aus. Und beim Rühren ... Sagen wir mal so: Auf der Küchenfläche gab es mehr Eis als in manchem Eisbecher ...

Die Masse aus dem Freezer wird in eine Box gefüllt. © Holm Helis

Danach helfe ich, die Basis für den nächsten Tag zu machen - wieder alles rein in den Pasteurisierer. Bei Camondas gibt es drei unterschiedliche Basen.

"Alle werden mit hochwertiger Plantagenschokolade hergestellt", erklärt Sofia. Eine helle aus weißer Schokolade, eine Vollmilch-Basis und eine dunkle Basis.

Während ich zwischen Eismaschine und Putzlappen hin- und herpendle, wird mir klar: Eismachen heißt nicht einfach nur Löffel rein und genießen. Es ist ein komplexer Prozess mit viel Gefühl, noch mehr Hygiene und erstaunlich wenig Naschen.

Dennoch wird nach Fertigstellung jede Charge Schoko-Eis verkostet. "Denn das Eis muss den Qualitäts- und Geschmacksanforderungen entsprechen."

Am Ende darf ich es probieren - mein eigenes Eis! Also das, was ich ein bisschen mit umgerührt und verkleckert habe. Es schmeckt fantastisch. Und trotz all der Arbeit bleibt der Kindheitstraum: Ich habe mein eigenes Eis gemacht!

Teil 4 der Serie: Ein Tag als Football-Spieler lest Ihr hier.