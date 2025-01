Auf ein Neues! Mit diesen Vorsätzen beginnt 2025 für diese Dresdner

Zu Neujahr spitzte TAG24 die Ohren, fragte die Dresdner, die feiertags auf den Straßen fegten oder flanierten: Welche Ziele habt Ihr Euch für 2025 gesetzt?

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Zu Beginn eines neuen Jahres gute Vorsätze zu fassen, ist ein weit verbreiteter Brauch. Zu Neujahr spitzte TAG24 die Ohren und fragte Dresdner, die feiertags auf den Straßen fegten oder flanierten: Welche Ziele habt Ihr Euch für 2025 gesetzt?

Mehr Gelassenheit

Lisa-Marie Schmidt (34) und Philipp Hertrampf (36). © Petra Hornig

So lautet der Vorsatz von Bassist Philipp Hertrampf (36). "Um die gute Laune zu bewahren, möchte ich die Nachrichtenlage nicht mehr so nah an mich heranlassen." Auch seine Freundin Lisa-Marie Schmidt (34) will ein Auge auf "Selbstfürsorge" legen. Ganz klassisch ein weiterer Vorsatz der Dresdner Sozialarbeiterin: "Ich will eine Sportroutine etablieren", sagt sie.

Nur Gesundheit

Eva-Maria Krieger (77). © Petra Hornig

Rentnerin Eva-Maria Krieger (77) hat keinen besonderen Vorsatz - aber einen großen Wunsch: "Ich wünsche mir dieses Jahr nur Gesundheit", so die Dresdnerin, die lange Zeit als Schneidermeisterin selbstständig war. 2025 will sie mit Freunden an der Elbe mit Kunst und Kultur verbringen: "Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Das will ich genießen."

Raus aus der Komfortzone

Mirko (46) und Katja Treumann (43). © Petra Hornig

Trotz Höhenangst mit dem Riesenrad fahren, ohne Hemmungen neue Leute kennenlernen: Einkäuferin Katja (43) und Künstler Mirko Treumann (46) aus der Neustadt wollen 2025 ihre Grenzen austesten. "Wir müssen aus der Komfortzone raus", sagt Katja. Dafür will das Ehepaar auch mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren.

Weniger arbeiten

Kathleen David (42). © Petra Hornig

"Ich liebe meinen Nebenjob in der Gastro", beginnt Arzthelferin Kathleen David (42) von ihrem Neujahrsvorhaben zu erzählen. "Aber ich habe letztes Jahr mehrere Wochen bis zu 60 Stunden gearbeitet." Nachdem ihr Erholungsurlaub in der Elbestadt vorbei ist, will sie lernen, weniger zu arbeiten. "Ansonsten ist das Pensum auf Dauer zu hoch."

Ohne Vorsätze

Timmy Kleeberg (25). © Petra Hornig