Auf Nummer sicher in Dresden: Fahrräder werden wieder codiert

Dresden - Einen Monat nach Weihnachten stehen in Dresdens Kellern, Hausfluren und an Fahrradständern jede Menge schicke Räder – und genau das freut leider auch Fahrraddiebe.

Eine Fahrradcodierung schreckt viele Diebe ab und erschwert den Weiterverkauf. © picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Gerade neu geschenkte Weihnachtsräder sind besonders begehrt, weil sie taufrisch, teuer und leicht weiterzuverkaufen sind.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Dresden reagiert darauf mit einem Extra-Termin zur Fahrradcodierung.

Die eingeprägte oder aufgeklebte Nummer schreckt Diebe ab und hilft der Polizei, geklaute Räder schnell wieder ihren Besitzern zuzuordnen.

Codiert wird am Samstag (31. Januar, 13 bis 15 Uhr) im Innenhof der ADFC-Geschäftsstelle an der Bautzner Straße 25.