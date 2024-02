Aus 6 mach 1: Dresdens Second-Hand-Königin hat ihre Ladenkette geschrumpft

Dresden - In ihren arbeitsreichsten Zeiten hatte Yvonne Kühn (54) sechs Geschäfte für Alltagskleidung, Kostüme, Möbel, Wohnzubehör, Blumen und Accessoires sowie eine eigene Modelinie mitten in der Neustadt. Nachdem die Dresdnerin im Dezember den vorletzten Laden "Weibsbilder" in der Alaunstraße auflöste, bleibt ihr noch ein Geschäft genau nebenan: "B&B Secondhand", womit sie glücklich ist.