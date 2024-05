Bahn-Chaos vor Rammstein-Konzert: Brennender Baum legt Züge lahm

Klingenberg-Colmnitz (Sachsen) - Aktuell ist der Zugverkehr zwischen Freiberg und Dresden massiv gestört. Grund ist ein Feuer an der Bahntrasse. Betroffen sind Züge der S-Bahn Dresden und der Regionalbahn.

Zwischen Dresden und Freital kommt es derzeit zu massiven Störungen bei S-Bahn und Regionalbahn. (Symbolbild) © Matthias Hiekel/dpa

Besonders ärgerlich für diejenigen, die am heutigen Mittwoch zum Rammstein-Konzert nach Dresden fahren wollten! Seit 14.30 Uhr kommt es zu massiven Störungen im Regionalverkehr.

Wie die Bahntochter DB InfraGo am Nachmittag mitteilte, steht am Bahngleis Klingenberg-Colmitz nach Tharandt ein Baum in Flammen, hat offenbar die Oberleitung beschädigt.

S-Bahnen der Linie S3 sowie die Regionalbahnen RE3 und RB30 fahren derzeit nur eingeschränkt. Es komme zu Ausfällen und massiven Verspätungen.

Mit Stand 17.50 Uhr seien die Löscharbeiten noch nicht beendet, teilte die Bahn weiter mit.

Gestrandete Fahrgäste der Regionalbahn RB30 in Richtung Dresden (planmäßige Ankunft 14.57 Uhr) wurden gegen 17 Uhr aus dem stehengebliebenen Zug evakuiert.



Auch auf dem Nachbargleis in Richtung Freiberg wurde der Zugverkehr rund um die Einsatzstelle eingestellt.