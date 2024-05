Erstes deutsches Konzert: Rammstein-Fans harren schon seit dem Vormittag in Dresden aus!

Dresden - "Feuer frei!" Sie sind wieder da - und wie! Rammstein bestreitet ihre "Europe Stadium Tour 2024" ohne neues Material. Doch das ist den Fans egal. Knapp 60.000 Leute fluten am heutigen Mittwochabend die Rinne. Dresden erlebt den Vier-Konzerte-Auftakt - brachial, atemberaubend, laut, feurig.

Der Aufbau ist abgeschlossen. Ab dem heutigen Mittwochabend rocken Rammstein in Dresden. © Holm Helis

Der Wahnsinn begann früh: Schon am Vormittag belagerten hunderte Fans die weißen Kontrollstände, die erst halb vier am Nachmittag die Planen öffneten.

Elisabeth Yio (34) kam vor drei Tagen in die Stadt, reiste unfassbare 8266 Kilometer aus Seattle (USA) an. TAG24-Reporter trafen sie in eine kühle Rettungsdecke gehüllt - zusammen mit Mila Kot (46) aus Polen, Luke Fisher (38) aus England und Brandon Cleary (29) aus Boston (USA).

"Die ganze Sache bringt Leute aus der ganzen Welt zusammen", so Cleary. "Crazy!"

Die vier trafen sich zufällig, erkannten sich am englischen Sprachklang. Claery reist der Band nach Serbien nach, Fisher sah sie bereits in Prag.

Tobias Berger (23) und seine Rostocker Freunde ziehen vier Tage durch. Für jeden Konzerttag hat Berger 100 Milliliter Kunstblut dabei - ums gruselige Fleischer-Kostüm zu vervollständigen.