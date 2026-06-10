Bald sind Sommerferien: Dresdner Bibos bieten coole Alternativen zum Badesee

Dresden - Leseratten, aufgepasst: Am 4. Juli beginnen für die Schulkinder die langersehnten Sommerferien. Damit das Programm auch an Schlechtwettertagen gesichert ist, haben sich die Städtischen Bibliotheken (Bibo) ein buntes Veranstaltungs-Potpourri von "Bücher-Fotos für Instagram", "Buchschnitt-Bemalen" bis hin zu "Programmieren lernen" überlegt.

An 18 Bibliotheks-Standorten gibt es mehr als 50 Veranstaltungen über die gesamten Sommerferien hinweg. © Thomas Türpe

"Sozusagen als Alternative zum Badesee", erklärt Bibo-Sprecherin Hannah Schöller (32). Dabei geht es nicht nur ums Bücherwälzen: "In Strehlen können Schüler am 31. Juli einen Roboter programmieren oder am 17. in Johannstadt bei einem 'Mario Kart'-Turnier mitmachen", freut sich die Bibo-Sprecherin.

Außerdem gibt es sowohl in der Neustadt als auch in Prohlis einen sogenannten "Escape Room", bei dem die Jugendlichen in einer bestimmten Zeit knifflige Rätsel lösen müssen.

Besonders bunt wird es am 9. Juli in Bühlau: "Hier können Buchfans ihre Bücher mitbringen und die Buchschnitte, also die Seiten, die ja sonst weiß sind, verzieren", weiß Bibo-Sprecherin Schöller.

Zudem wird es auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Sächsischen Bibliotheksverbandes die Lese-Challenge "Buchsommer" geben, bei der die Schüler für jedes gelesene Buch einen Stempel bekommen.