Bauarbeiten an Bahnstrecke in Dresden: Diese Einschränkungen kommen auf Fahrgäste zu

Fahrgäste der Linien RB30 und RE3 müssen sich auf einen Umstieg in den Bus einstellen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

In der Nacht auf den 1. April führt das Bahnunternehmen "DB InfraGO" im Bereich zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Dresden-Plauen Bauarbeiten durch, wie die Mitteldeutsche Regionalbahn (MRB) am Donnerstag bekannt gab.

Davon betroffen sind die Linien RE3 sowie die RB30. Im betroffenen Streckenabschnitt wird in diesem Zeitraum ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Fahrgäste, die um 18.28 Uhr oder um 19.28 Uhr am Hauptbahnhof in Hof (Bayern) in den RE3 nach Dresden steigen, müssen in Dresden-Plauen in den Bus umsteigen. Gleiches gilt für Fahrgäste der RB30 ab Zwickau, die mit den Verbindungen um 18.39 Uhr, 19.39 Uhr, 20.39 Uhr, 21.39 Uhr oder 22.39 Uhr in Richtung Dresden reisen wollen. In allen Fällen verspätet sich die Ankunft in Dresden.

Wer von Dresden aus mit einer der beiden Linien über Chemnitz weiter nach Hof (RE3) oder Zwickau (RB30) fahren möchte, muss sich ebenfalls darauf einstellen, zusätzliche Meter zurückzulegen. Mit dem Bus geht es von der Haltestelle Strehlener Straße (Steig 7) weiter nach Dresden-Plauen, wo ein Umstieg in den Zug erfolgt.