Sephora in Dresden: Wo die neue Filiale einziehen wird

In wenigen Wochen wird Sephora auf der Prager Straße eröffnet. © Max Patzig

Die Filiale entsteht in der Centrum Galerie auf der Prager Straße. Derzeit laufen die Umbauarbeiten.

Wo früher "Goertz17" seine Schuhe verkaufte, werden schon bald jede Menge Make-up-, Pflege- und Kosmetikprodukte über die Ladentheke gehen.

Eröffnungstermin für den Store zwischen Marc O'Polo und Zara soll laut Sephora der 21. März sein.

Ganz neu ist die Marke nicht in Dresden. Seit wenigen Jahren gibt es bereits in der Galeria Dresden eine Ecke im Erdgeschoss, in denen die Produkte verkauft werden. Nun folgt der erste eigene Laden in der sächsischen Hauptstadt.