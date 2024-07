Sportcasino Löbtau sucht neuen Betreiber

Dresden - Direkt am Sportplatz an der Grenze zu Gorbitz betreibt Peter Heinicke (52) seit zwölf Jahren das kultige "Sportcasino Löbtau". Doch zum 31. August hängt der Gastronom die Kochjacke für immer an den Haken. Das Rathaus sucht schon nach einem neuen Betreiber. Doch ob es den finden wird?