Bewohner unter Schock! Nach dem Blitz-Unwetter singen jetzt die Kettensägen im Dresdner Osten

Dresden - Kettensägeneinsatz in Kleinzschachwitz: Keine zehn Minuten hatte das Unwetter am Mittwochnachmittag , dem 12. Juli, im Dresdner Osten mit Hagel, Sturm und Regen gewütet.

"Wir hatten einen Schutzengel", sagt Stefan Dietze (42), der mit seiner Familie in der Neuen Straße lebt. Seine Frau hatte sich gerade mit dem elf Monate alten Sohn in einem Zimmer unter dem Dach aufgehalten, als eine rund 20 Meter hohe Linde, vom Gehweg auf das Einfamilienhaus krachte.

"Ein Ast steckte sogar im Vordach", erzählt die Rentnerin, die so etwas in dem Haus, das seit 50 Jahren im Besitz der Familie ist, "noch nie" erlebt hat.

Beräumt wurde am Donnerstag auch noch an der Bertholdt-Haupt-Straße, an der reihenweise große Äste herabgestürzt waren und an der Stephanuskirche, wo ein Ahorn kippte, das Gotteshaus jedoch verschonte.