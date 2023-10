Botschafterin gegen Rassismus: Studentin erhält symbolträchtiges Stipendium

Am Montag wurde die symbolträchtige Förderung an Flaurita Maffokang (32) feierlich im Gewandhaus vergeben: "Seien Sie die Brückenbauerin, die es braucht, um dem Kampf gegen den Rassismus weiter voranzutreiben", sagte Staatsministerin Petra Köpping (65) der Studentin aus Kamerun.

Neben ihrem Studium an der Evangelischen Hochschule engagiert sich Maffokang vor allem in den Bereichen Migration und Frauenrechte. © Steffen Füssel

"Vor allem die Bereiche Migration und Frauenrechte stehen im Zentrum meiner Arbeit", so Maffokang.

Seit 2012 ist sie in Dresden in Vereinen und Initiativen aktiv. Ihre "Entdeckerin" ist die Rektorin der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS), Prof. Silke Geithner (46).

Als weiße Deutsche habe sie selbst nie Rassismus erlebt, aber doch Diskriminierung erfahren: "Ich stamme aus dem Erzgebirge und das wird man auch immer hören. Aber als ich aus Chemnitz nach Westdeutschland für mein Studium ging, erhielt ich erstmal ein Lexikon Sächsisch-Deutsch. Das war für alle ein Lacher. Mir tat es weh. Und ich wollte das ändern."

Das Stipendium sei auf doppelte Weise wichtig: zum einen als finanzielle Hilfe für die Studentin, zum anderen als Zeichen gegen Rassismus, so Prof. Geithner.

Zwei Jahre lang erhält Flaurita Maffokang monatlich 750 Euro, um ihr Master-Studium der Sozialarbeit an der Evangelischen Hochschule absolvieren zu können und zeitgleich weiterhin ehrenamtlich für eine bessere Welt zu arbeiten: "Ich bin in der richtigen Zeit, am richtigen Ort und in der richtigen Gesellschaft. Aber unsere Kinder sollten weniger Probleme miteinander haben als wir. Dafür arbeite ich", so die stolze Stipendiatin.