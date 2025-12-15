Brandschutzmängel! Schwimmhalle Klotzsche droht Schließung

Dresden - Während sich die Dresdner im Westen über die Rettung des Elbamares freuen, verschlechtert sich die Lage im Norden weiter. Wie jetzt bekannt wird, ist der Zustand der Schwimmhalle in Klotzsche schlimmer als angenommen.

Der Schwimmhalle in Klotzsche droht die Schließung. © Norbert Neumann

Nach TAG24-Informationen droht dem Bad im Norden wegen Brandschutzmängeln sogar schon im Sommer die Schließung.

Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) hatte vergangene Woche im Rat mitgeteilt, dass sich der Zustand der bestehenden Schwimmhalle "weiter verschlechtert" habe. Das habe man vor einem Jahr so nicht prognostizieren können.

Die Verwaltung werde daher eine "technische Sanierung" vorschlagen. Heißt: "Die Halle so auf Vordermann bringen, dass wir sie die nächsten fünf bis zehn Jahre weiter nutzen können", erklärte Donhauser.

Die Sanierung würde Mittel in Höhe von 3,8 Millionen Euro kosten. Wie das gestemmt werden soll, ist unklar.