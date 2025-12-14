Weihnachts-Circus in der Kritik: Tierschützer protestieren gegen Tiere in der Manege
Dresden - Auch 2025 sorgt der Dresdner Weihnachts-Circus (DWC) wieder für Diskussionen: Tierschützer haben am Freitag zu einer Kundgebung gegen die Ausbeutung von Tieren in der Manege aufgerufen.
Wie das Kollektiv Tierbefreiung mitteilte, stehen in diesem Jahr Löwen im Programm des Weihnachts-Circus - für die Tierschützer ein absolutes No-Go.
"Egal ob 'Wild-‘ oder 'Nutztiere' - Tiere gehören nicht in die Manege", hieß es im Aufruf der Aktivisten.
Unter dem Motto "Für einen tierausbeutungsfreien Zirkus" versammelten sie sich lautstark vor dem Eingang des DWC in der Washingtonstraße 2, um ein Zeichen gegen Tierausbeutung und Speziesismus zu setzen.
Die Kundgebung begann kurz vor 18 Uhr und lockte zahlreiche Teilnehmer an, die gemeinsam gegen den Einsatz von Tieren im Zirkus protestierten.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilt, blieb die Demonstration friedlich. Gegen 19.30 Uhr löste sich die Kundgebung auf, die Teilnehmer gingen nach Hause.
Titelfoto: Ove Landgraf