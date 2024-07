"Bündnis Deutschland" will Flughafen Dresden umbenennen

Dresden - Der Name Dresden International für den Airport der Landeshauptstadt klingt schmeichelhaft. Denn ein internationales Drehkreuz ist er keinesfalls. Jetzt hat die Kleinpartei Bündnis Deutschland eine Umbenennung vorgeschlagen.

Der Dresdner Flughafen soll fortan den Namen von Kurt Biedenkopf tragen - fordert jedenfalls die Partei Bündnis Deutschland. © Thomas Türpe

Der Landeplatz solle fortan den Namen des früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (1930-2021) tragen, wie Parteichef Steffen Große (56) in einem Brief an den amtierenden Regierungschef Michael Kretschmer (49, CDU) und den Dresdner OB Dirk Hilbert (52, FDP) fordert.

"Aus meiner Sicht drängt die Zeit", erklärt er darin.