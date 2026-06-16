Neun Jahre war er weg: Dieser Laden kehrt in die Altmarkt-Galerie zurück

Dresden - In der Altmarkt-Galerie wird noch in diesem Jahr ein alter Bekannter wiedereröffnen. Und auch weitere Neuerungen sind geplant. Ein Überblick.

In der Altmarkt-Galerie finden wieder einige Veränderungen statt. © Steffen Füssel

Im August eröffnet wieder eine Butlers-Filiale in Dresden. Der Wohnaccessoires-Laden zieht ins Erdgeschoss auf die ehemalige Sidestep-Fläche, wie Center-Manager Christian Polkow auf TAG24-Anfrage mitteilte.

Für das Kölner Unternehmen, das mittlerweile zu home24 gehört, ist es eine Rückkehr in die sächsische Landeshauptstadt. Bereits von 2011 bis 2017 war eine Filiale im Obergeschoss zu finden, zog sich aber aufgrund des Insolvenzverfahrens zurück. Mittlerweile gibt es mehr als 120 Stores in 10 Ländern.

Läderach eröffnet dagegen den ersten Shop in Dresden im Herbst. Das Schweizer Familienunternehmen, mit mehr als 250 Filialen weltweit, ist für seine Schokolade bekannt und wird im Erdgeschoss Platz finden.

"Das hochwertige Läderach Konzept passt hervorragend in eine stark von Tourismus und Kultur geprägte Stadt wie Dresden und damit perfekt in die Altmarkt-Galerie", so Polkow.

Bunt wird's hingegen bei Sock Atomica - ebenfalls ab Herbst im Erdgeschoss. Das US-Unternehmen ist für seine ausgefallenen und farbenfrohen Socken bekannt.