CSD: Dresdner Rathaus hisst die bunte Flagge

Das ganze Wochenende über weht am Rathaus die Regenbogenflagge. © PR

Damit möchte die Stadtverwaltung die "Wertschätzung und Akzeptanz aller sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten" demonstrieren.

An drei Standorten bekennt OB Dirk Hilbert (51, FDP) Farbe: an der Goldenen Pforte des Rathauses, am Kulturpalast und am Neustädter Markt. Die Aktion läuft bis Montag.



Der SPD-Fraktion im Stadtrat geht die Beflaggung allerdings nicht weit genug.