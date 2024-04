Damit unsere Bäume nicht verdursten: Wasser marsch für Dresdens Gieß-Helden

Dresden - Etwa 104.000 Straßenbäume gibt es in Dresden . Die sind wichtig fürs Klima , spenden Schatten für die Stadtbewohner und Lebensraum für Vögel, Eichhörnchen und Co. Doch die Bäume geraten wegen der zunehmenden Trockenheit in Gefahr. Umweltschützer haben sich deshalb etwas einfallen lassen.

TU-Professorin Roswitha Böhm (57) und Mitinitiator Peter Skyba (62) machten für die "Gießkannenheld:innen Dresden" am Donnerstag den Auftakt. © Holm Helis

Immer weniger Regen, und das über Jahre: Gerade in den Sommermonaten ist Deutschland zunehmend von Dürren betroffen. Das trifft auch die Bäume: Sie werden anfälliger für Schädlinge - oder vertrocknen im Extremfall.

Um dieser Entwicklung in der Elbmetropole entgegenzuwirken, heißt es bei der Initiative "Gießkannenheld:innen Dresden" ab sofort: "Wasser marsch!"

Mit Tausend-Liter-Wassertanks sollen Normalbürger überall in der Stadt Regenwasser sammeln und in Trockenphasen an nahegelegene Bäume gießen. Das wertvolle Nass gelangt über Dachrinnen und Fallrohre in die Behälter. Deren Anschaffung und Montage kostet je nach Standort zwischen 500 und 1000 Euro.

Unterstützung kommt von der Stadtentwässerung und der Technischen Universität. Letztere stellte am Donnerstag den ersten Dresdner Wassertank auf dem Campus am Hörsaalzentrum vor.