Einprägsame Hochzeitstage in Dresden schon (fast) ausgebucht!

Der Andrang auf die einprägsamsten Ehetermine ist in Dresden riesig. Doch ein paar Ausnahmen gibt es noch.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Auf dieses Datum fiebern glückliche Pärchen hin - ihren Hochzeitstag. Die Kirsche auf der Hochzeitstorte setzt dieses Jahr auf, wer sich etwa am 25.02.2025 oder am 20.05.2025 das Jawort geben darf. Laut Standesamt ist der Ansturm auf einprägsame Ehetermine in Dresden riesig.

Zur Hochzeit soll alles perfekt sein. Am besten auch das Datum. © 123RF Egal, ob es schon im Februar (am 5.02.2025 oder am 25.02.2025) oder bei Frühlingswetter im Mai (am 2.05.2025, 5.05.2025 oder am 20.05.2025) sein soll: Das Standesamt vermeldet: "Alle Termine ausgebucht!" Am Sonntag, dem 25. Mai werden keine Eheschließungstermine angeboten, auch dieses Datum wäre wahrscheinlich betroffen. Gab es Termine, die besonders beliebt waren? Dazu heißt es: "Leider ist es uns nicht möglich, ein Ranking aufzustellen, da sämtliche Termine bereits vergeben sind. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach diesen Terminen sehr hoch ist oder war."

Nur im Dynamo-Stadion gibt es noch Termine, die sich jeder merken kann. © imago/Andreas Weis