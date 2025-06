Parkverbot für Autos und Lkw: Droht mitten auf der Prager Straße plötzlich Einsturzgefahr?

Dresden - Sofortiges Parkverbot für Autos und Lkw! In der alten Tiefgarage schräg unterhalb der Prager Zeile gibt es Probleme mit der Statik. Droht mitten im Dresdner Zentrum plötzlich Einsturzgefahr?

Alles in Kürze

Die Einfahrt zu der hauptsächlich vom Lieferverkehr genutzten Garage befindet sich seitlich des ehemaligen Wöhrl-Parkplatzes. © Holm Helis

Diesen Eindruck vermittelt zumindest die jüngste Meldung der Stadt. "Das unterirdische Bauwerk wurde mit Sicherungsstützen abgesichert", heißt es darin. Und tatsächlich: In dem modrig wirkenden Tunnel aus den 1970er-Jahren sind vier Stützen errichtet und mit seitlichen Schutzplanken ausgestattet worden.

An den Wänden finden sich pinke Markierungen, die offenliegende Bewehrung umkreisen. Doch am seitlich liegenden Eingangsbereich der Garage (nördlich des Kristallpalastes, nicht zu verwechseln mit dem Wöhrl-Parkplatz) war am Mittag noch nichts von einer Sperrung zu sehen!

Als sich TAG24 gegen 12 Uhr am Freitag vor Ort umschaute, standen in dem Tunnel noch zwei Autos und ein Transporter. Ein weiteres Fahrzeug fuhr gerade in die Garage ein.

"Wir haben bislang nichts von einer Sperrung mitbekommen", sagte ein vorbeilaufender Handwerker.