Hitze lässt Elbe schrumpfen: Fast alle Schiffsausfahrten fallen aus

Dresden - Die Dampfschiffe auf der Elbe haben erneut zu wenig Wasser unterm Kiel. Bis auf eine Linie im Stadtgebiet sind keine Ausfahrten möglich. Der Wasserstand steigt nur gering an.

Die Wasserknappheit hat erneut Konsequenzen für die Dampfschifffahrt. © Katharina Kausche/dpa

Aktuell ist die Elbe in Dresden auf einen Wasserstand von nur 53 Zentimetern geschrumpft. Der Normalwert liegt bei 1,60 Metern.

Nach den Prognosen des Landeshochwasserzentrums ist nur leichte Entspannung in Sicht. Bis kommenden Montag soll eine Höhe von 58 Zentimetern erreicht werden.

Die Wasserknappheit hat erneut Konsequenzen für die Dampfschifffahrt.