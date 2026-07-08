Darum wird es heute laut in Dresden
Dresden - Nicht erschrecken! In Dresden wird es am Mittwoch laut.
Wie die Stadt mitteilte, erfolgt um 15 Uhr ein Sirenentest. Dabei wird für zwölf Sekunden ein Signal zu hören sein, das einmal anschwillt, kurz anhält und wieder abschwillt. Ein Gong beendet den Probedurchlauf.
Dresden besitzt 210 Sirenen-Standorte. Sie müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden.
Als Besonderheit können über die installierten Anlagen auch Sprachdurchsagen gesendet werden. Dies hilft bei der Übermittlung von konkreten Hinweisen an die Bevölkerung.
Die Tests des städtischen Brand- und Katastrophenschutzamtes finden viermal im Jahr statt. Der nächste Probealarm ist dann für den 14. Oktober geplant. Außerdem beteiligt sich Dresden wieder am bundesweiten Warntag, der für den 10. September (Donnerstag) geplant ist.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa