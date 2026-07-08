"Fortschritt darf keine verbrannte Erde hinterlassen": Ein Kommentar zur Umsiedlung des Kleingartenvereins "Friedland"

Dresden - Dresden treibt die Forschung mit fast aller Macht voran. Das bekamen 63 Kleingärtner zu spüren. Sie mussten ihre Parzellen räumen, damit dort der Bau des neuen "Wissenschaftsstandorts Ost" beginnen kann. Nur zehn der Laubenpieper haben den Umzug tatsächlich mitgemacht. Den anderen fehlte die Kraft, die Zeit oder schlicht die Motivation.

Die Natur erobert die brachliegende Fläche der ehemaligen Gartensparte ganz wild zurück. © Eric Münch

Gleichzeitig entstand nur wenige Hundert Meter entfernt eine neue Kleingartenanlage. Sie ist größer und moderner, bietet Platz für 100 Gärtner und ist inzwischen auch Rückzugsraum für seltene Reptilien und Amphibien.

Genau diese Tiere wurden zuvor auf dem alten Gelände eingesammelt und dort angesiedelt.

Kein Bagger wird auf dem künftigen Forschungsgelände rollen, bevor nicht auch die letzte geschützte Echse eingefangen und umgesiedelt ist.

Zuerst der Naturschutz, dann die Forschung.