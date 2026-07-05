Das wünschen sich Dresdens Gastwirte vor der großen BUGA

Dresden - Schon vor der Bundesgartenschau (BUGA) im Jahr 2033 soll Dresden grüner werden. Das haben sich Wirte und Hoteliers des Verbandes DEHOGA, der BUGA-Förderverein, der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen sowie das Unternehmen Haus- und Landschaftsspezialdienste Dresden (HSD) auf die Fahnen geschrieben.

HSD-Chef Dirk Hoffmann (55) zeigt seinen "Podd" für den Hausgebrauch. © Steffen Füssel

"Die Stadt braucht mehr schattige und kühle Plätze. Bei der letzten Hitzewelle haben wir sofort gespürt: Ist es zu heiß, sinken die Gästezahlen", so Jens Dzurny (47), Geschäftsführer des Lokals "Wilma Wunder" am Altmarkt.

Bei ihm spenden nicht nur die Arkaden Schatten. Auch ein Olivenbaum in einem Spezialtopf soll Schule machen.

Die Dresdner Firma HSD hat sich unter der Marke "heller" Pflanzgefäße mit "Gießautonomie" patentieren lassen - kurz genannt "podd".

"Das doppelwandige, transportable Gefäß ist mit soviel Wasser gefüllt, dass die Pflanze bis zu zwölf Wochen versorgt wird. Der größte Podd hat einen Wasserspeicher für 135 Liter", erklärt Geschäftsführer Dirk Hoffmann (55).