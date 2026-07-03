Vonovia setzt auf Pumpe statt Gas: Dieser Wärme-Würfel kann 24 Wohnungen beheizen

Dresden - SachsenEnergie hat schon erste solche Projekte umgesetzt, jetzt setzt auch Dresdens größter Vermieter Vonovia (41.470 Wohnungen) auf die Wärmewende im Würfel: An der Karlsruher Straße in Plauen ging jetzt Vonovias erster "Wärmepumpen-Cube" in Betrieb, der vier Wohngebäude klimafreundlich mit Wärme und Warmwasser versorgt. Das soll sogar die Nebenkosten senken, doch am Ende könnten Mieter dennoch draufzahlen.

Der "Wärmepumpen-Cube" versorgt vier Wohngebäude an der Karlsruher Straße in Plauen mit klimafreundlicher Wärme. © Ove Landgraf

Der "Cube" ist wie eine kleine Energiezentrale, steht in einem Container auf einer Wiese hinterm Wohnhaus.

Der Würfel kann 24 Wohnungen in vier Gebäuden des Quartiers mit Warmwasser und Heizwärme versorgen, ersetzt damit die alte Zentralheizung im Keller, die mit fossilem Gas gespeist wurde. Die neue Anlage soll laut Vonovia damit jährlich rund 32 Tonnen CO₂ einsparen.

Das funktioniert so: Im Inneren des "Cubes" saugen drei Wärmepumpen (je 20 Kilowatt Leistung) mittels Strom Außenluft an, entziehen dieser Energie, nutzen diese für Warmwasser und Heizsystem.

Die Gebäude sind über Leitungen an den Würfel angeschlossen. Besonders nachhaltig: Eine Solaranlage auf dem Dach des Wohnhauses kann den "Cube" mit Strom versorgen.