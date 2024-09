03.09.2024 15:10 19.325 Nach Landtagswahl: Antifa zieht durch Dresdner Neustadt!

Am Sonntag fanden in Sachsen die Landtagswahlen statt. Nach den Hochrechnungen kam es am Abend in der Dresdner Neustadt zu einer linksradikalen Demonstration!

Von Alexander Steiger, Mia Berger

Dresden - Am Sonntag fanden in Sachsen die Landtagswahlen statt - nach den ersten Hochrechnungen kam es am Abend in der Dresdner Neustadt zu einer Demonstration von Linken und Linksextremen. Unter dem Motto "Wir bleiben unregierbar!" zogen die Demonstranten durch Dresden. © Erik Hoffmann Gleich mehrere Gruppierungen - darunter Rotes Dresden und Antifascista Dresden - riefen dazu auf, unter dem Motto "Wir bleiben unregierbar!" gegen die aktuelle Regierung zu protestieren. Die Demo führte vom Martin-Luther-Platz über die Louisenstraße und die Görlitzer Straße bis hin zum Bischofsweg. Beginn war um 20 Uhr. Nach Veranstalter-Angaben beteiligten sich rund 500 Personen an der Demonstration, an anderer Stelle wurde von bis zu 700 Teilnehmern berichtet. Dresden Lokal Vorwürfe nach Tod von Radfahrer in Dresden, doch so schwer haben es Lasterfahrer Auch radikale Linke waren am Sonntagabend in der Neustadt dabei. Eine entsprechende Ankündigung gab es zuvor auf Instagram. Vor-Ort-Bilder zeigten entsprechende Flaggen der "Antifaschistischen Aktion". Auch eine vermummte Gruppierung war zu sehen. Trotz Pyrotechnik verlief die Demonstration weitgehend friedlich. © Erik Hoffmann Pyrotechnik, aber keine Verletzten Die Polizei konnte auf TAG24-Nachfrage zunächst keine Angaben zur Zusammensetzung der Teilnehmer machen. Zahlreiche Beamte hätten die Demo abgesichert. Sie sei größtenteils friedlich verlaufen. Es hätte zwar Pyrotechnik, aber keine Verletzten gegeben. Gegen 21.30 Uhr sei der Protestmarsch schließlich beendet gewesen. Erstmeldung: 7.45 Uhr. Aktualisierung: 15.10 Uhr.

Titelfoto: Erik Hoffmann