Die Hosen bleiben an - und das FKK-Bad Dölzschen vorerst dicht

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Das Dresdner Luftbad Dölzschen bleibt vorerst geschlossen. Hintergrund sind neue Fragen zur Wasseraufbereitung.

Von Erik Töpfer

Dresden - Die Hosen bleiben an - und das Luftbad Dölzschen vorerst dicht. Eigentlich hätte das beliebte Dresdner FKK-Bad nächsten Freitag öffnen sollen. Doch das Gesundheitsamt zieht einen Strich durch diese Rechnung.

Das Luftbad Dölzschen bleibt vorerst dicht.
Das Luftbad Dölzschen bleibt vorerst dicht.  © privat

Das bestätigte Sportbürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) auf TAG24-Anfrage. "Hintergrund sind noch offene Klärungsfragen mit dem Amt für Gesundheit und Prävention zum Saisonstart des Luftbades Dölzschen", hieß es aus dem Rathaus.

Der Austausch laufe. "Solange diese Fragen nicht geklärt sind, bleibt das Luftbad geschlossen."

Bäder-Chefin Annette Scheibe-Zokov sagte TAG24, das Gesundheitsamt habe seine Regeln für die Wasseraufbereitung in diesem Jahr verschärft. "Wir klären gerade, inwiefern das überhaupt relevant ist für uns."

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Diese kurzfristige Entscheidung sei ärgerlich: "Es gibt keinen neuen Umstand. Wir machen aktuell nichts anderes als in den Jahren zuvor auch."

Welche neuen Fragen sich das Gesundheitsamt ausgedacht hat, konnte am Freitag keiner sagen. Die städtischen Mitarbeiter waren am Nachmittag bereits im Pfingstwochenende.

Wie Dölzschen Wasser aufbereitet, schmeckt dem Gesundheitsamt offenbar nicht mehr. (Symbolfoto)
Wie Dölzschen Wasser aufbereitet, schmeckt dem Gesundheitsamt offenbar nicht mehr. (Symbolfoto)  © imago images/HMB-Media
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Scheibe-Zokov rät, in dieser Zeit ins Wostra-Bad im Dresdner Osten auszuweichen. Das Naturbad liegt direkt am Elberadweg - und frönt täglich von 10 bis 19 Uhr der Freikörperkultur.

Titelfoto: Bildmontage: imago images/HMB-Media, Privat

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