Maskierte Polizisten in Dresdner Neustadt: Was ist da los?

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In der Dresdner Neustadt läuft seit Freitagmorgen ein größerer Polizeieinsatz.

Von Malte Kurtz

Dresden - In der Dresdner Neustadt läuft seit Freitagmorgen ein größerer Polizeieinsatz.

Im Bereich Hansastraße/Radeburger Straße läuft es seit Freitagmorgen ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild)
Im Bereich Hansastraße/Radeburger Straße läuft es seit Freitagmorgen ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Mehrere maskierte Beamte und Einsatzfahrzeuge sind seit den frühen Morgenstunden im Bereich der Hansastraße/Radeburger Straße im Einsatz.

Hintergrund ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittag erklärte.

Weitere Details konnte die Polizei mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht mitteilen. Der Einsatz war am Mittag noch in vollem Gange.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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