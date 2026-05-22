Maskierte Polizisten in Dresdner Neustadt: Was ist da los?

Dresden - In der Dresdner Neustadt läuft seit Freitagmorgen ein größerer Polizeieinsatz.

Im Bereich Hansastraße/Radeburger Straße läuft es seit Freitagmorgen ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Mehrere maskierte Beamte und Einsatzfahrzeuge sind seit den frühen Morgenstunden im Bereich der Hansastraße/Radeburger Straße im Einsatz.

Hintergrund ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittag erklärte.