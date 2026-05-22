Maskierte Polizisten in Dresdner Neustadt: Was ist da los?
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Dresden - In der Dresdner Neustadt läuft seit Freitagmorgen ein größerer Polizeieinsatz.
Mehrere maskierte Beamte und Einsatzfahrzeuge sind seit den frühen Morgenstunden im Bereich der Hansastraße/Radeburger Straße im Einsatz.
Hintergrund ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittag erklärte.
Weitere Details konnte die Polizei mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht mitteilen. Der Einsatz war am Mittag noch in vollem Gange.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa