Diese Bäume in und um Dresden machen Wünsche wahr!

Dresden - Weihnachten werden Wünsche wahr – dafür sorgen "Wunschbäume". Geschmückt mit Kugeln und Sternen und den Herzenswünschen von sozial benachteiligten Kindern. Wer ihnen helfen will, pflückt einfach einen Wunsch vom Baum und spielt damit Weihnachtsmann.

"Arche"-Patin und Unternehmerin Barbara Oehlke (54) schmückt mit Hoteldirektor Stephan Becker (46) den Wünschebaum im "Hyperion". © Ove Landgraf

Zum neunten Mal steht ein Wunschbaum auf Schloss Wackerbarth – geschmückt mit den Wunschkarten (Wert: 25 Euro) von Kindern und Jugendlichen aus Einrichtungen der Kinderarche Sachsen. Einfach eine Karte auswählen und das Geschenk bis 15. Dezember im Weingut abgeben.

So funktioniert es auch im Arcotel Hafencity. Am Samstag wird ein Tannenbaum zugunsten der Bewohner der sieben Albert-Schweitzer-Kinderdörfer in Steinbach, Dresden und Kleinnaundorf aufgestellt – bestückt mit 20 bis 30 Wünschen (à 20 Euro).

"Erfüllungstermin": 18. Dezember.

Im Hotel Hyperion auf der Schloßstraße hängen 40 Wunschsterne am Baum. Gebastelt von Kindern, die nach der Schule im Kinder- und Jugendhaus "Die Arche" am Jägerpark betreut werden.