Diese Dynamo-Legenden haben sich im Goldenen Buch der Stadt verewigt

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Große Ehre für zwei absolute Dresdner Fußball-Idole!

Von Benjamin Schön

Dresden - Große Ehre für zwei absolute Dresdner Fußball-Idole!

Dieter Riedel (78, l.) und Gerd Weber (70, r.) durften sich im Beisein von OB Dirk Hilbert (54, FDP) ins Goldene Buch eintragen.
Dieter Riedel (78, l.) und Gerd Weber (70, r.) durften sich im Beisein von OB Dirk Hilbert (54, FDP) ins Goldene Buch eintragen.  © Norbert Neumann

Die Dynamo-Legenden und Olympiasieger Dieter Riedel (78) und Gerd Weber (70) haben sich nachträglich in das Goldene Buch der Landeshauptstadt eingetragen.

Anlass ist ein riesiges Jubiläum: Denn genau vor 50 Jahren holte die DDR-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal die Goldmedaille.

Die beiden Altstars hatten die feierliche Ehrung für alle Dresdner Teilnehmer der Spiele eigentlich selbst mit initiiert. Doch ausgerechnet beim offiziellen Termin mussten die beiden passen.

Stolz trug Olympia-Held Riedel seine Goldmedaille um den Hals.
Stolz trug Olympia-Held Riedel seine Goldmedaille um den Hals.  © Norbert Neumann
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Am Montag wurde das nun endlich nachgeholt. Damit sind die beiden Gold-Helden von einst auch offiziell im Ehrenbuch der Stadt verewigt.

Titelfoto: Norbert Neumann

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