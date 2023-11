Bauarbeiten in vollem Gange: Erster Blick ins einstige Gammel-Hochhaus

Dresden - Alles neu am früheren "Skandal-Hochhaus" am Pirnaischen Platz! Seit Januar läuft die grundlegende Sanierung des einstigen Bröckel-Plattenriesen. Mitte kommenden Jahres soll der 14-Geschosser in neuem Glanz erstrahlen - und die 156 Wohnungen wieder begehrt wie früher.