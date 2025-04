Neuer Standort: Hier eröffnet beliebte Pizza-Kette weitere Filiale in Dresden

Dresden - Positiv-Nachricht für die Gastro-Szene! In Dresden kommt ein weiteres Restaurant hinzu. Die beliebte Kette "L’Osteria" wird expandieren.

Auch an der Hauptstraße in der Dresdner Neustadt wird es künftig Pizza von "L’Osteria" geben. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

Wie das Unternehmen am Mittwochnachmittag mitteilte, geht in der Neustadt eine weitere Filiale an den Start.

"Fans der italienischen Küche können sich auf einen neuen Hotspot freuen: Nördlich der Elbe, in der Fußgängerzone an der Hauptstraße 16-18, eröffnet eine neue L’Osteria", so die Ankündigung.

Noch im April sollen die ersten Gäste empfangen werden.

Es ist der vierte Standort neben den Restaurants im Kaufpark, am Hauptbahnhof und am Altmarkt.