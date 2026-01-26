18.605
Stadt Dresden verkauft sogar Immobilien
Dresden - Die Stadt Dresden bietet aktuell drei Immobilien an - die Frist endet am 29. Januar. Dabei geht es nicht um Bauland, sondern um bereits bebaute Grundstücke mit Häusern.
In der Südvorstadt steht ein älteres Wohnhaus zum Verkauf, in Cossebaude und Wilschdorf werden zwei Einfamilienhäuser im Erbbaurecht vergeben.
Alle Objekte befinden sich in gewachsenen Stadtteilen und bieten Potenzial für Eigennutzer oder langfristige Perspektiven, erklärt das Rathaus.
Die Vergabe läuft vollständig digital über das Portal baupilot.com - dort veröffentlicht die Stadt ihre Immobilienangebote, Interessierte müssen sich lediglich registrieren. Anfang April kommen weitere Inserate hinzu.
Titelfoto: Tobias Koch