Stadt Dresden verkauft sogar Immobilien

Dresden - Die Stadt Dresden bietet aktuell drei Immobilien an - die Frist endet am 29. Januar. Dabei geht es nicht um Bauland, sondern um bereits bebaute Grundstücke mit Häusern.

Unter anderem für dieses Doppelhaus auf der Bergstraße darf geboten werden. © Tobias Koch

In der Südvorstadt steht ein älteres Wohnhaus zum Verkauf, in Cossebaude und Wilschdorf werden zwei Einfamilienhäuser im Erbbaurecht vergeben.

Alle Objekte befinden sich in gewachsenen Stadtteilen und bieten Potenzial für Eigennutzer oder langfristige Perspektiven, erklärt das Rathaus.



