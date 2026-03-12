Tauschen und Kaufen beim Saatgut-Sonntag in Dresden

Dresden - Wer den Gärtnern im Schlösserland nicht nachstehen will, ist beim Saatgut-Sonntag des Gartennetzwerkes Dresden am 15. März (10 bis 15 Uhr) im Haus der Presse an der Ostra-Allee genau richtig.

Saatgut tauschen oder erwerben - zugunsten der Artenvielfalt im Garten. © Norbert Neumann

Hier kann nicht nur Saatgut getauscht, sondern auch über den eigenen Gartenzaun hinaus ausgetauscht werden. Es gibt vor allem neue Sorten zu entdecken.

Ziel der Aktion ist es, Artenvielfalt in die Gärten zu bringen und damit Insekten eine Nahrungsgrundlage zu schaffen.